«الأوقاف» تعلن افتتاح 11 مسجدا إحلالا وتجديدا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم، اليوم الجمعة، افتتاح 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا.





وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الجاري حتى الآن 37 مسجدًا، منها 33 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا. وفي سياق آخر، أكدت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون حول "جبر الخاطر وأثره في الدين والآخرة"، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة.

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