نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتعهد ببناء نظام دفاع صاروخي لحماية الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ببناء نظام دفاع صاروخي مشابه للقبة الحديدية الإسرائيلية لحماية الولايات المتحدة

وقال ترامب في خطابه الذي استمر لمدة ساعة ونصف تقريبا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في أبريل، إن "إسرائيل لديها قبة حديدية. لديهم نظام دفاع صاروخي. تم إطلاق 324 صاروخا على إسرائيل، ولم يتمكن سوى صاروخ واحد فقط من اختراقها بشكل جزئي".

وسأل: "لماذا يجب أن يكون لدى الدول الأخرى ذلك ونحن لا؟ سنبني قبة حديدية فوق بلدنا وسنتأكد من أنه لا يمكن أن يأتي أي شيء ويضر بشعبنا".

وليس من الواضح ما هو التهديد الذي يحاول ترامب إحباطه، لأن القبة الحديدية قادرة فقط على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، وهو خطر لم تواجهه الولايات المتحدة على الإطلاق على طول حدودها.