نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على.. تفاصيل مسلسل "ريمونتادا" للفنانة مي كساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل مسلسل "ريمونتادا" عبر موقع البحث الشهير جوجل، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيله في تصريحات على لسان بطلته الفنانة مي كساب.

قصة المسلسل وعدد الحلقات

يستمر مسلسل "ريمونتادا" في جذب اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي. الكل يريد معرفة تفاصيل المسلسل، من حيث القصة، الأبطال، عدد الحلقات، وموعد العرض. يتكون المسلسل من 10 حلقات، وتتمحور أحداثه حول الكرة النسائية.

تجسد مي كساب شخصية مدربة، وذلك وفقًا لما أفصحت عنه خلال ندوتها التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية منذ أيام معدودة.

تصريحات مي كساب عن محمد رمضان

خلال الندوة ذاتها، تحدثت مي كساب عن النجم محمد رمضان، وأشادت به على المستوى الشخصي قائلة: "محمد رمضان أنا من الناس اللي بدافع عنه دايما لأنه برج الجوزاء وعنده شخصيتين. بعتبر إن الشخصية اللي على السوشيال ميديا دي حاجة وفي اللوكيشن شخصية تانية، هو بيقدّر الموهوبين ومن أمتع تجاربي شغلي معاه."

خسارة الوزن والطريقة

كشفت مي كساب عن الطريقة التي خسرت بها وزنها الزائد، وقالت: "الصيام بيخليني أخس جامد وإن شاء الله بعد رمضان أتخن شوية.

" وأضافت عن فرحتها بخسارة الوزن: "أكيد فرحانة وكنت بقول لي يارب مخلقتنيش رفيعة.

و مستمتعة جدا بالرفع لأني كنت بعاني من السمنة."

أخر أعمال مي كساب

جدير بالذكر أن أخر أعمال مي كساب كان مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في الشهر الرمضاني الماضي. تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، ويتبع قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، اللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الاتربي، زينب العبد، فريدة سيف النصر، وغيرهم. المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد صالح.