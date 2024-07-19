نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في ليلة لا تنسى بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور جماهيري غير مسبوق بمسرح محمد عبده بالرياض أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا.

احتشد الالاف من عشاق عمرو دياب في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات، إلى أن أطل عمرو دياب عليهم بأزياء صيفية مميزة.

وغنى عمرو دياب مجموعة من اروع أغانيه حيث افتتحها بأغنيته "يا أنا يا لأ" وتوالت الاغاني وسط تفاعل الجمهور مثل بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه-، ده لو اتساب، يا قمر، ميدلي يجمع بين اغنيتين الكلمة الحلوة وشكرا من هنا لبكرة، تملي معاك.

ووسط حماس جماهيري كبير تابع عمرو دياب تقديم مجموعه من اشهر اغانيه مثل يتعلموا، هتتدلع، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، العالم الله.

واختتم عمرو دياب الحفل على انغام اغنيته هتدلع وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجه عنرو دياب الشكر للقائمين على الحفل مبديا سعادته بالغناء على مسرح محمد عبده.

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير في مهرجان العلمين الجديدة يوم ٩ اغسطس القادم ودلك بالتعاون بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة،.

واعلنت ادارة مهرجان العلمين عن نفاذ الدفعة الاولى من التذاكر فور طرحها.