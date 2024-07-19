نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روستيخ" تطور منظومة جديدة مضادة للدرونات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير منظومة جديدة قادرة على حماية المركبات والمنشآت العسكرية والصناعية من هجمات الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "الخبراء في معهد بولوس التابع لشركة Ruselectronics، والتي تعتبر جزء من مؤسستنا، قاموا بتطوير منظومة Leshy المتنقلة الجديدة المضادة للدرونات.. المنظومة أثبتت فعاليتها أثناء الاختبارات، وبدأت عمليات توريدها للعملاء".

وأشارت "روستيخ" إلى أن أجهزة التشويش التابعة لمنظومة "Leshy" يتم تثبيتها على ظهر المركبات والآليات العسكرية، وهذه الأجهزة تقوم بالتشويش على إشارات قنوات التحكم بالدرونات، بما فيها درونات FP.

وتبعا للخبراء فإن نطاق التشويش الذي تولده أجهزة المنظومة الجديدة لا يقل عن 250 م، وتعمل هذه الأجهزة بشكل فعال في حال كانت المركبة التي ثبتت عليها ثابتة أو في حالة الحركة.

ومن جهته قال مدير معهد "بولوس"، أناتولي كوزنيتسوف: "منظومات Leshy لا تستخدم لحماية المركبات فقط، بل لضمان سلامة المنشآت الصناعية أيضا، تتميز منظومتنا الجديدة عن نظيراتها بالموثوقية وتكلفتها القليلة. هذه المنظومة تم تطويرها بالكامل بشكل محلي، ونعمل حاليا على تعديلها وزيادة نطاق ترددات عملها