سلاح الجو الإسرائيلي: رصدنا الجسم الذي انفجر في تل أبيب ونتحمل مسؤوليته

أعلن تحقيق أولي لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجسم الغريب الذي انفجر في تل أبيب تم رصده، لكن تقرر عدم اعتراضه لأنه لم يصنف كهدف معاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أعلن سلاح الجو بجيش الاحتلال تحمله مسؤولية الحادث، موضحًا أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة بدون طيار.

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل صفارات الإنذار.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق منطقة الانفجار الهائل الذي وقع في تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه تُجرى عمليات بحث وتفتيش عن بقايا الشظايا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "ننصح سكان تل أبيب بتجنب الاقتراب من موقع الانفجار وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة شخص بالقرب من موقع الانفجار في تل أبيب ولا تزال ظروف الحادث قيد الفحص والتحقيق.