نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب منغوليا يخطف الأنظار بزي أولمبي مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي ستقام بداية من 26 يوليو حتى 11 من أغسطس المقبل.

وتواصل المنتخبات المشاركة في البطولة الإعلان عن الزي الرسمي للبعثات، والذي اعتمدت فيه بعض المنتخبات على تراثها الحضاري.

منتخب منغوليا

ولفت زي منتخب منغوليا الأنظار متفوقا على عدة دور أزياء مشهورة في هذا المجال مثل «لولوليمون» و«برلوتي» و«رالف لورين» و«كنزو» وغيرها.

واستوحى التصميم من التراث الوطني كألوان الأزرق والأحمر والأبيض، مزين أنماط تقليدية وزخارف، بما في ذلك رمز «سويومبو» الذي يظهر في علم البلاد.

ويرتدي الذكور في هذا المنتخب ملو الأعلام الذكور قبعة الرماية وحزامًا وأحذية منغولية تقليدية، بينما الإناث أقراط احتفالية وحقائب مزخرفة،