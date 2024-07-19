لابيد: انفجار تل أبيب دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن انفجار المسيرة دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها، وذلك في إشارة إلى إنفجار شهدته مدينة تل أبيب قبل ساعات.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، أكد لابيد أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب.

وأعلن تحقيق أولي لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجسم الغريب الذي انفجر في تل أبيب تم رصده، لكن تقرر عدم اعتراضه لأنه لم يصنف كهدف معاد.

كما أعلن سلاح الجو بجيش الاحتلال تحمله مسؤولية الحادث، موضحًا أنه كان من الضروري إسقاط الطائرة بدون طيار.

وقبل قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل صفارات الإنذار.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق منطقة الانفجار الهائل الذي وقع في تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه تُجرى عمليات بحث وتفتيش عن بقايا الشظايا، قائلة: "ننصح سكان تل أبيب بتجنب الاقتراب من موقع الانفجار وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات".