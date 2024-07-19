بعد قصفها بمسيرة من طراز يافا.. الحوثيون: تل أبيب ستكون هدفًا رئيسيًا لنا

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جدة - نرمين السيد - يحيى سريع ـ الناطق العسكري باسم الحوثيين
وقالت جماعة الحوثي في بيان لهم: "قصفنا تل أبيب بمسيرة جديدة من طراز يافا"، لافتة إلى أن "منطقة تل أبيب تقع في مدى أسلحتنا، وستكون هدفًا رئيسيًا لنا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن العملية النوعية التي سيتم إعلان تفاصيلها، استهدفت مدينة تل أبيب.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلة أن هناك أضرارًا جسيمة نتجت عن الانفجار الهائل الذي وقع فجر اليوم الجمعة، في مدينة تل أبيب، فضلا عن هجرة أعداد كبيرة من السكان.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع أعداد المصابين جراء انفجار طائرة مسيرة في تل أبيب إلى 7 اشخاص، لافتة إلى أنه تم نقل شخصين من المصابين إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، بعد إصابتهما بشظايا من مكان الانفجار الهائل الذي شهدته تل أبيب.
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