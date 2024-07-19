مطار سيدني: خلل في أنظمة الاتصال أثر على الرحلات الجوية بالمطارات العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن مطار سيدني، اليوم الجمعة، أن خللاً في أنظمة الاتصال أثر على الرحلات الجوية في المطارات العالمية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يذكر أن مطار سيدني الدولي جاء في المركز الخامس بتصنيف أجرته شركة تأمين السفر "All Clear" لـ 1800 مطار من مطارات العالم في شهر مايو الماضي، إذ حصد 61 نقطة من أصل 100 نقطة في التقييم الإجمالي.

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