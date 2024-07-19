نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يعلن عن موعد طرح الجزء الثاني من أغنية "لو هتسيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرحت أغنية "لو هتسيب" للفنان محمد حماقي منذ قرابة عامين وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وحتي وقتنا الحالي فقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فقط نحو 50 مليون مشاهدة.

وبعد هذا النجاح الكبير أعلن الشاعر تامر حسين عن وجود جزء ثاني من أغنية "لو هتسيب" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "ولو حاتسيب، موافقك عادي بس تسيبنى ب شروطى

part 2 soon"

منشور الشاعر تامر حسين

وقد انهالت التعليقات الإيجابية من الجمهور على هذا المنشور الذي عبروا فيها عن حماسهم للأغنية والجزء الثاني منها والإشادة بالجزء الأول منها.

والجدير بالذكر أن أغنية "لو هتسيب" هي من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "لو هتسيب" لـ محمد حماقي

حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى إرتحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهة

حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى إرتحنا والأوجاع قسمناها

قفلناها

ولو هتسيب

موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب

موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي وليه يعني

وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني

طب اقنعني

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي اللي سايباني

ورايحة وراك علشان ملهاش حبيب تاني

ده أنا هعانى

ولو هتسيب

موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب

موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب

موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي