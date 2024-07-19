عاجل.. آخر تطورات مصير لاعبي الأهلي الراحلين بالصيف

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيهاب الخطيب الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف مستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

مصير لاعبي الأهلي الراحلين بالصيف

وقال الخطيب في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "ديانج وكريستو راحلين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إعارة فقط ولن يضع بند بنية الشراء في عقودهم مع أنديتهم الجديدة حتى نهاية الموسم".

وتابع: "التونسي محمدالضاوي كريستو مش ماشي ببلاش والأهلي تنازل عن جزء من قيمته عشان مرتبه يكون هو زي ما بياخد دلوقتي وتم الاتفاق بين إدارة النادي وعلي معلول لتجديد عقده موسم والشناوي لا يملك أي عروض رسمية".

واختتم حديثه: "مفيش عروض وصلت للشناوي وبيرسي تاو وكهربا مستمر مع الأهلي حتى وقتنا الحالي وهو يفاوض مهاجم وظهير أيسر وجناح أجانب والزمالك يرغب في ضم موسى ماريجا".

