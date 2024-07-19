العالم اليوم - استطلاع بين الديمقراطيين يحدد "بديل بايدن"

انتم الان تتابعون خبر استطلاع بين الديمقراطيين يحدد "بديل بايدن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 09:24 صباحاً - في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة للتخلي عن محاولته إعادة انتخابه، يعتقد غالبية الديمقراطيين أن نائبته ستكون رئيسا جيدا.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز "أب – نورك" لأبحاث الشؤون العامة أن حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين يعتقدون أن كامالا هاريس ستؤدي عملاً جيدًا في منصب الرئيس، كما لا يعتقد حوالي 2 من كل 10 ديمقراطيين أنها ستفعل ذلك، ويقول 2 من كل 10 خرين إنهم لا يعرفون ما يكفي ليقولوه.

ومنذ خسارة بايدن في المناظرة في 27 يونيو، كان العديد من الديمقراطيين يتطلعون بشكل خاص وحتى علني إلى هاريس للتدخل وخلافة بايدن كمرشحة رئاسية للحزب، معتقدين أن لديها فرصة أفضل ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

من جانبها، ظلت هاريس وفية تمامًا لبايدن، كونها واحدة من أشد المدافعين عنه في أعقاب الأداء الكارثي في المناظرة.

وقال أوكلي غراهام، وهو ديمقراطي عن غرينوود بولاية ميزوري، إنه على الرغم من أنه "سعيد جدًا" بإنجازات بايدن في منصبه، إلا أنه شعر أنه سيكون أكثر حماسًا لدعم هاريس على رأس القائمة، وأن الوقت "قد حان" لأن تتولى امرأة الرئاسة.

ويقول غراهام (30 عاما) عن بايدن: "أعلم أن لديه عملاً غير مكتمل... لكن سيكون من الجميل أن نرى شخصًا ملونًا، أو امرأة، أو شخصًا أصغر سنًا يتقدم ويقود هذه المهمة. و مل أن يلهم ذلك جيلاً شاباً ليكون أكثر تفاعلاً".

البالغون السود، وهم وحدة رئيسية في ائتلاف الديمقراطيين والمجموعة التي لا تزال أكثر تفضيلاً نسبياً لبايدن من غيرهم، هم أكثر احتمالاً من الأميركيين بشكل عام للقول إن أداء هاريس سيكون جيداً.