نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزًا صعبًا أمام نظيره الألومنيوم، أمس الجمعة، بهدف نظيف، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليضرب موعدًا مع نظيره فاركو.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، على حساب الألمنيوم، وذلك بعدما أحرز محمد هاني نجم الفريق هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع، ليصبح المارد الأحمر ضمن المتأهلين في بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء الإثنين المقبل، الموافق 22 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل».

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس بث اللقاء بين الأهلي وييراميدز وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة ترتيب الدوري حاليا، برصيد 68 نقطة جمعهم من 28 مباراة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصافة برصيد63 نقطة جمعهم من 25 مباراة.

