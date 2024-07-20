نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 20 يوليو الجاري والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعي الفريقان للفوز في هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفهما في جدول الترتيب للبقاء في منطقة الامان بالدوري.

يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، في المقابل يأتي نادي البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 30 مباراة في الدوري حتى الآن.