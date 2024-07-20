الرياضة

موعد مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وتنطلق هذه المباراة في التاسعة مساء يوم  السبت المقبل الموافق 20 يوليو الجاري والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعي الفريقان للفوز في هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفهما في جدول الترتيب للبقاء في منطقة الامان بالدوري.

يحتل  الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، في المقابل  يأتي نادي البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 30 مباراة في الدوري حتى الآن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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