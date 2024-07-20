نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر عن امتحان الديناميكا ختامها مسك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصلت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، متابعة ورصد مستوي امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب الشعبية علمي رياضة امتحان مادة الديناميكا ليختتم طلاب اليوم ماراثون الامتحانات.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بأن عدد كبير من طلاب وأولياء أمور شعبة علمي رياضة أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط بلا تعقيدات والوقت كان كافي ووصفوه أنه ختامه مسك.

واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بتقديم التحية والتقدير لأمهات طلاب الثانوية العامة الجنود المجهولة في رحلة ماراثون الثانوية العامة فقد تحملن أعباء كثيرة وتغير تفاصيل حياتهم وعاشوا أوقات بها قلق وتوتر وفرحة وانكسار أيام الامتحانات، حيث افترشوا الأرصفة ممسكات بالأذكار والأدعية الدينية في ظل درجة الحرارة المرتفعة لانتظار خروج الأبناء من اللجان.

كما تقدمت الحزاوي نصائح للطلاب: أنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات 2024، عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.وأكدت أن هناك كليات لا بد وأن يُجري الطلاب اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، هي: «كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الرياضية».

لذلك لا بد من الاهتمام بالاستعداد لخوض هذه الامتحانات ومتابعة ميعاد فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات قائلة:" مش هتنفع تستني لما تشوف النتيجة وتقرر".

والجدير بالذكر يختتم طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، حيث أدي الطلاب امتحان الديناميكا 2024، كما أدي طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، وكذلك أدي اليوم طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

