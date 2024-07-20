نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتعاقد ليفربول مع هدف ريال مدريد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

يبحث ليفربول عن لاعب وسط ذو جودة عالية، ورابيو قد يكون إضافة قيمة للفريق.

يُعتقد أنه قد يكون بديلًا مثاليًا لثياغو ألكانتارا الذي غادر النادي في وقت سابق هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن يوفنتوس يأمل في الاحتفاظ بخدماته، إلا أن اللاعب لم يرد بعد على عرضهم البالغ نحو 7.5 إلى 8 ملايين يورو سنويًا لمدة موسمين.

من الممكن أن يكون ليفربول مضطرًا لتقديم عرض أكبر للفوز بتوقيعه.

يعتبر التعاقد مع رابيو مجانًا فرصة كبيرة للنادي، خاصةً أنه لاعب ذو جودة عالية وخبرة.

بالإضافة إلى ليفربول، يبدو أن ريال مدريد أيضًا مهتم باللاعب، وقد يكون بديلًا مفيدًا في وسط الملعب بعد رحيل توني كروس.