نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات انتقال داني أولمو إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات داني أولمو جناح لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ‏داني أولمو قال سابقًا أن النادي الذي يريده عليه أن يجعله يشعر بذلك من خلال عرضٍ رسمي.

آخر تطورات انتقال داني أولمو إلى برشلونة



‏وأضافت:"لقد كان رد فعل برشلونة سريعًا وأرسل بالفعل العرض إلى وكلائه كما فعل بالفعل مع ليفاندوفسكي أو غوندوغان سابقًا".

وأوضحت أنه أثناء انتظار رد لايبزيغ، سينظر أولمو إلى الاقتراح بشكل إيجابي، ولكن لا يزال يتعين عليه الانتهاء من دراسته بهدوء لأنه يحتفظ على الطاولة بعروض من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، الذين دفعوا أكثر بالإضافة إلى ليفربول ويونايتد وأتلتيكو، آخر المنضمين إلى السباق لضم اللاعب.

