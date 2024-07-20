نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 سوريين بشظايا صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب أربعة سوريين بشظايا صاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية على سيارة في سهل الخيام بجنوب لبنان.

وقال مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك إن "الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة عند منطقة سهل الخيام بجانب برج الملوك في جنوب لبنان".

وأوضح المصدر أن "الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة وإصابة 4 مواطنين سوريين بشظايا الصاروخ كانوا في خيمة مجاورة للسيارة".

ولفت إلى أن "الإصابات طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة والقذائف الفوسفورية منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا متسببا بنشوب حريق كبير في المنطقة كما طاول القصف المعادي أطراف بلدة طلوسة جنوبي لبنان".

وأعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الجيش ‏الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه وإصابة مباشرة.

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 9 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، مما تسبب بتدمير الكثير من القرى الحدودية اللبنانية وتهجير أهالي القرى، كما تهجر سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودية مع لبنان.