نادال يبلغ نهائي بطولة باشتاد

نادال يبلغ نهائي بطولة باشتادتأهل اللاعب الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول على العالم سابقا، اليوم، إلى الدور النهائي في منافسات الفردي لبطولة /باشتاد/ السويدية للتنس ذات الـ 250 نقطة، وذلك بعد فوزه على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات بمجموعتين لواحدة.

وقلب نادال تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة (4 ـ 6) إلى فوز بمجموعتين متتاليتين بواقع (6 ـ 3) و(6 ـ 4).

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الإسباني البالغ من 38 عاما إلى نهائي إحدى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين إيه تي بي منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022.

ويواصل النجم الأسباني، الفائز بـ 92 لقبا في منافسات الفردي في مسيرته الاحترافية، منها 22 لقبا في بطولات الجراند سلام و11 لقبا في الزوجي، مسيرة العودة القوية للملاعب بعد مشاركته في بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية بطولات الجراند سلام أواخر مايو الماضي، والتي خرج من دورها الأول على يد الألماني الكسندر زفيريف، حيث يشارك في بطولة باشتاد استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي النجم الإسباني في نهائي البطولة مع الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر بين الأرجنتيني تياجو أغوستين تيرانتي والبرتغالي نونو بورخيس.