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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مطالبات جديدة من جماهير نادي الهلال السعودي بشأن رحيل اللاعب البرازيلي رينان لودي عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، في ظل عدم تقديم اللاعب مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

جماهير الهلال تطالب برحيل رينان لودي

وتصدر ترند "نرفض استمرار لودي" موقع التواصل الإجتماعي "إكس" وذلك في ظل عدم تقديم رينان لودي المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية، منذ انضمامه للهلال قادما من نادي مارسيليا الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لمصادر داخل إدارة الهلال فإن القرار الأول والأخير فيما يتعلق برحيل رينان لودي عن النادي، في يد مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس، فهو الذي يحدد الصفقات التي يبرمها النادي والراحلين عن صفوف الفريق.

ويخوض الهلال معسكره الخارجي حاليا في النمسا وذلك من أجل الاستعداد لأولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي أمام أهلي جدة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدور نصف النهائي في شهر أغسطس القادم.