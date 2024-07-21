ترقبوا.. مهرجان العلمين يروج لـ مسرحية السندباد

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الصفحة الرسمية لـ مهرجان العلمين في الدورة الثانية، والتى انطلقت يوم 11 يوليو الجاري وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، لعرض مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز، والتي تعرض بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

إعلان مسرحية السندباد

وكتبت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين: "يجد عمر أبو الهول قلادة سحرية في مقبرة قديمة عن طريق الصدفة، فيقرر خوض المغامرة منتحلًا شخصية سندباد.. ترقبوا العرض المسرحي "السندباد" بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، بالتعاون مع موسم الرياض".

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية "السندباد"، على مدار 3 أيام في الفترة من الخميس 8 أغسطس إلى السبت 10 أغسطس المقبل.

قصة مسرحية السندباد





تدور أحداث مسرحية "السندباد"، في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول التى يجسدها النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

أبطال مسرحية السندباد

يشارك فى مسرحية "السندباد" أمام كريم عبدالعزيز، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

أسعار تذاكر مسرحية السندباد

وطرح موقع تذكرتي تذاكر مسرحية السندباد، وجاءت بـ4 فئات، كالتالي: 500 جنيه للفضية، و1200 جنيه للذهبية، و1500 جنيه للبلاتينية، و2000 جنيه للتذكرة VIP.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.