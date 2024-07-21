نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببصمة عمرو المصري.. الجمهور يشيد بأغنية الدنيا رايقة لـ داليا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الجمهور بالأداء الغنائي المميز لداليا مبارك من خلال طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الدنيا رايقة" والذي أضفى جوًا من البهجة والتفاؤل على الأغنية.

كما لاقت كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر عمرو المصري،ولحنها سامر أبو طالب، ووزعها عمر إسماعيل، ميكس وماستر م:جاسم محمد، جيتار:مغربي، كيبورد:شاهي، طبلة ورق:ماجد الصواف، إخراج:بسام الترك.

إعجابًا كبيرًا من قبل الجمهور لما تحمله من معاني إيجابية وتفاؤل بقدوم موسم الصيف.

وعبر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الأغنية الصيفية المبهجة التي رفعت من حالاتهم المعنوية، وتصدرت الأغنية ترند وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعلى جميع المنصات.

كلمات اغنية الدنيا رايقة - داليا مبارك



جاور السعيد تسعد وتتهنى

قرب ونقي ودوق الفرحه واتمنى

الاحلام ببلاش مش هتدفع اي كاش

الحلو جاي خلاص فاضل عليه سنه

روق دي الدنيا رايقه

متحبش المضايقه

عاكس فيها وغازلها

متدوقش وتجادلها

وافتح للفرحه سكه

واجري وامسك في ديلها

ودع احزانك ودع

كُتر التفكير بيصدع

مشيها وهي تمشي

وارمي الورق المتقطع

ميل ع الدنيا ميل

لو بختك كان قليل

بكره يكتر ويكتر

اول ما الليل يليل

ارقص دي الدنيا سكر

على إيه أصلا تفكر

هويلها هواها بحري

سوق الايام دي واجري

اسمع مني الكلام ده

ده كلام بفلوس ومغري

ودع احزانك ودع

كُتر التفكير بيصدع

مشيها وهي تمشي

وارمي الورق المتقطع

ميل ع الدنيا ميل

لو بختك كان قليل

بكره يكتر ويكتر

اول ما الليل يليل

روق كده وفرفرش يا عم

دي الدنيا رايقه



آخر أعمال عمرو المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو المصري أغنية غزالة شارده للفنان حودة بندق، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.