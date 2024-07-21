نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. لطيفة تستعد لحفل غنائي في مهرجان صفاقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة لطيفة لإحياء حفلًا غنائيًا ضخم يوم 29 يوليو المقبل، ضمن مهرجان صفاقس الدولي بدورته الـ 4 المقرر إقامته في توتس، بقيادة المايسترو يوسف بالهاني.



تفاصيل حفل لطيفة

ومن المقرر أن تقدم لطيفة باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور ما بين القديم والحديث، بجانب أحدث ألبوماتها الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه منذ أيام.

وروجت لطيفة لحفلها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: "أهلي وحبايبي وصحابي وبلادي الغالية تونس كلها، لقائي معاكم إن شاء الله يوم 29 في صفاقس.. إن شاء الله تتعدى سهرية كالعادة مع أهل صفاقس أهل الفن".

ألبوم لطيفة

يشار إلى أنه لطيفة حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد إطلاقها عدد من كليبات ألبومها الجديد عبر قناتها على "يوتيوب"، منها كليبات "يا ليالي" و"مفيش ممنوع" و"بتقول جرحتك"، وأخيرا أغنية "ضعف الإحساس"، التي هي من من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.



يضم ألبوم "مفيش ممنوع" للطيفة 8 أغان باللهجة المصرية، وأغنيتين بلهجات عربية أخرى وقامت بتصوير أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، صورت 7 أغان بالذكاء الاصطناعي Ai.

تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة:



- "مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

- "بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم.

- "الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أمين نبيل.

- "يا ليالي" من كلمات ملك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم.

- "مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم.

- "الورق" من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم.

- "أنا المرسى" من كلمات كريم حكيم وألحان وتوزيع خالد فتوح.

- "زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي.

- "ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم.

- "نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.

آخر أعمال لطيفة







وكان آخر أعمال لطيفة، هي أغنية «الحياة سكره» من ألبومه الجديد «مفيش ممنوع»، كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبوطالب، توزيع أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصف.