أخبار اليمن : بيان هــام صادر عن الشركة اليمنية للغاز

بيان هــام صادر عن الشركة اليمنية للغاز
أهابت الشركة اليمنية للغاز بالمواطنين عدم الهلع والتهافت على محطات تعبئة الغاز.
وأوضحت الشركة في بيان، "أنها لاحظت تهافت المواطنين على محطات تعبئة الغاز بعد قيام العدو الاسرائيلي باستهداف ميناء الحديدة".
وطمأنت المواطنين بتوفر كميات كبيرة من الغاز، تغطي احتياج كافة القطاعات ولا داعي للهلع والتهافت على محطات تعبئة الغاز.. مؤكداً أن الشركة مستمرة في تمويل المحطات من الغاز وعلى مدار الساعة.
وندد البيان بالعدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة وخزانات المشتقات النفطية في الميناء، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار سعي العدو لثني الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة.
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