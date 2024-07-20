أخبار اليمن : صنعاء: سنردّ بضرب أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي

صنعاء: سنردّ بضرب أهداف حيوية للعدو الإسرائيليأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على العدوان الإسرائيلي السافر على محافظة الحديدة، ولن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي.. مجددة التأكيد على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن العدو الإسرائيلي شن عدواناً غاشماً على محافظة الحديدةَ حيث استهدف بعدة غارات محطةَ الكهرباء التي تُغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعها أهداف مدنية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف عن عملياتها المساندة للأشقاء في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج وأنها تُعِدُّ العُدةً لحرب طويلة مع هذا العدوِّ حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت إلى أن العدوانَ الإسرائيلي على اليمن يفرض على كلِّ أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية ورفضاً للعدوان الإسرائيلي وانتصاراً لدماء المظلومين في غزة.. مؤكدا أن الشعب اليمني العظيمَ بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز هذا التحدي كما تجاوز التحديات خلال السنوات الماضية.