نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يهدد بقاء كانتي مع اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار رحيل النجم الفرنسي نجولو كانتي عن نادي اتحاد جدة السعودي، جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية حيث كشفت التقارير إمكانية عودته للدوري الإنجليزي.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد تعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي قادمًا من نادي تشلسي الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق خلال رحلة التطوير في الدوري.

آرسنال يدخل صراع ضم نجولو كانتي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي آرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن آرسنال دخل بقوة في سباق ضم الفرنسي كانتي، بطلب من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

يذكر أن كانتي صاحب الـ 33 عامًا، دخل اهتمامات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد رفض عرضًا من وست هام بـ15 مليون جنيه إسترليني، وذلك لأن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في صفوف النمور.