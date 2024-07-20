نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفوز على رينجرز في أولي مبارياته الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز مانشستر يونايتد علي نظيره رينجرز في المواجهة الودية التي جمعت بين الفريقين، علي ملعب "موراي فيلد" بهدفين مقابل لاشئ، ضمن فترة الإعداد الذي يقيمها الفريق بإسكتلندا استعدادًا للموسم الجديد.

تراوري وهوجيل يقودان مانشستر يونايتد للفوز على رينجرز

جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:-

(أونانا، وان بيساكا، الوافد الجديد ليني يورو، إيفانز، سام ميوري، كاسيمرو، كولير، تراوري، ماونت، سانشو، ويتلي).

أحرز الفريق الإنجليزي هدفه الأول عن طريق أماد تراوري بأسيست من ماونت في الدقيقه 39، ثم أضاف البديل جو هوجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ماكسي أويدل في الدقيقة 70 عمر اللقاء.

وسيواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 28/7 نظيره الأرسنال في تمام الساعة الثالثة صباحًا، في ثاني مواجهاته الودية.