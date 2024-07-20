نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية الاماراتية تعلن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 12:55 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن عودة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها إلى طبيعتها بعد الخلل التقني العالمي واستئناف عمل خدمة التصديقات بشكل اعتيادي.

وكانت الوزارة قد دعت المتعاملين إلى عدم القيام بأي معاملات لحين حل الخلل الفني العالمي.

وقالت الوزارة ” نحيطكم علمًا بوجود خلل فني عالمي مما أثر على جميع الأنظمة الالكترونية لوزارة الخارجية “.

ونصحت الوزارة جميع المتعاملين بعدم القيام بأي معاملات لحين حل هذا الخلل.