حفل يجمع جورج وسوف ووائل كفوري في الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيًا برفقة النجم اللبناني وائل كفوري، ومن المقرر إقامتها بالأردن يوم 16 أغسطس ويقام الحفل على مسرح مجمع الملك حسين للأعمال.

ويقدم كل منهما مجموعة من أغانيهما القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "كلام الناس ومين حبيبى أنا، بيحسدوني، خسرت كل الناس، سهرت الليل".

وفي سياق آخر، طرح جورج وسوف مؤخرًا أغنية "نجم عالي"، والأغنية من ألحان محمد يحيى، تأليف ملاك عادل، وتوزيع لـ زيزو فاروق، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية نجم عالي

وتقول كلمات الأغنية: "عشان مش شبهكو بشد انتباهكو آه عشان قلبي طيب بتستغربوني مالكمش غالي وأنا نجم عالي ماوينفعش أصلًا في يوم تعرفوني هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكذاب هيعيش مع مين غير كذاب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا إن أنا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا إن أنا مش زيو انا تعبت منكو ومش هبقى منكو وده عشان قلوبكو ما فيش فيها خير أنا ما انفعش ليكو ولا هليق عليكو من امتى الصغير بيليق عالكبير هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكذاب هيعيش مع مين غير كذاب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو ياللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا إن أنا مش زيو".