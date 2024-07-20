نشكركم على متابعتكم خبر عبدالعزيز النعيمي: يوم عهد الاتحاد يعزز الروح الوطنية بين أبناء الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 03:59 مساءً - أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اعتماد الثامن عشر من شهر يوليو من كل عام، «يوم عهد الاتحاد» يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بالتاريخ المجيد لدولتنا.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «إن هذا اليوم يشكل فرصة لتجديد العهد مع الوطن وتعزيز الروح الوطنية بين أبناء الإمارات ومناسبة وطنية أيضاً نستلهم منها القيم والمبادئ التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات.