يوسف حمدي: جوميز مدرب واقعي.. مباراة السوبر الأفريقي مهمة لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك، بعملية التدوير بين اللاعبين في المباريات في الفترة الحالية، مشددا على أن قرار البرتغالي جوزيه جوميز هو الأفضل للفريق الأبيض.

يوسف حمدي يعلق على مستوى جوميز مع الزمالك

وقال حمدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدرب واقعي وإراحة بعض اللاعبين الأساسين أمر جيد، وهو يعلم أهمية بطولة كأس مصر لذلك دفع باللاعبين الأساسين أمام بروكسي".

وأضاف: "حمزة المثلوثي لاعب مهم للغاية في خط الدفاع وهو لا غنى عنه في تشكيل الفريق، وأتمنى عودة حمدي علاء لنادي الزمال لأنه لاعب خط وسط مميز ومستقبل الفريق".

وأوضح: "التدوير بين اللاعبين أمر مهم لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريت وتلاحم الموسم المقبل إلى جانب السوبر الأفريقي".

واختتم: "مباراة السوبر الأفريقي مهمة لجماهير نادي الزمالك، ويجب تدعيم الفريق بشكل جيد قبل هذا اللقاء".