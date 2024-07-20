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أحمد جودة - القاهرة - يحضر ملكا إسبانيا فيليبي السادس وليتيثيا، الجمعة المقبل حفل افتتاح النسخة ال38 من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ملكا إسبانيا يحضران حفل افتتاح أولمبياد باريس

كما يحضر الملكان مراسم استقبال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيترأسان الخميس لقاء مع الرياضيين الإسبان بمقر السفارة الإسبانية في فرنسا.

ومن المنتظر أن يوجه العاهل الإسباني فيليبي السادس كلمة للرياضيين الإسبان خلال الحدث في السفارة يوم الخميس 25 يوليو/تموز الجاري، قبل المشاركة في حفل عشاء تعده اللجنة الأولمبية الدولية بمتحف اللوفر.

وفي اليوم التالي، سيكون الرئيس ماكرون في استقبال ملكي إسبانيا بقصر الإليزيه، بعدها سيتوجهان إلى ساحة تروكاديرو لمتابعة حفل افتتاح الأولمبياد.

