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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم نميري عيساوي، نائب رئيس نادي الألومنيوم، اتحاد الكرة المصري عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف نظيف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

نائب رئيس الألومنيوم ينتقد اتحاد الكرة بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس مصر

وقال عيساوي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "ملعب الشمس" على قناة "الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن فريق الألومنيوم قدم أداءً رجوليًا ومشرفًا، إلا أن الأخطاء التحكيمية ساهمت في فوز الأهلي.

وأوضح عيساوي أن الهدف الذي سجله الأهلي جاء نتيجة خطأ تحكيمي، بالإضافة إلى خطأ من مدافع فريقه، مما أدى إلى تأهل المارد الأحمر.

تابع نائب رئيس النادي أن الاتحاد المصري لكرة القدم "ذبح" فريق الألومنيوم في هذه المباراة، وأنه لم يشهد في حياته اتحادًا يتصرف بهذه الطريقة كما انتقد عدم إرسال الاتحاد كشف أسماء الدخول لاستاد القاهرة، مما كاد أن يتسبب في أزمة كبيرة لولا تفهم أمن الاستاد.

