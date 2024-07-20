نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدافع الدنمارك يزامل عمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدافع الدولي الدنماركي راسموس كريستنسن خلال الأنتقالات الصيفية الجارية.

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع راسموس كريستنسن

و أنضم المدافع الدنماركي إلي صفوف آينتراخت فرانكفورت قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 15 مليون جنية أسترليني.

وانتقل راسموس كريستنسن إلي صفوف ليدز يونايتد قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2019 بمقابل 13 مليون جنية أسترليني.

والجدير بالذكر ان اللاعب الدنماركي خرج الموسم الماضي علي سبيل الإعارة إلي روما الإيطالي.

وشارك راسموس البالغ من العمر 27 عام، مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي في 20 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد.