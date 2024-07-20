أحمد جودة - القاهرة - الاقتصاد المصري.. زيادة أسعار الأدوية

صندوق النقد وأزمة الأدوية.. مدبولى يوضح تحدث رئيس الوزراء المصري عن ملامح الزيادة التي جرى إقرارها في أسعار الأدوية، قائلا إنه "تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن (مثل المكملات الغذائية)

وعاد عوف للإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة أسعار ما يفوق 200 صنف دوائي من بين الأدوية الأكثر مبيعا، على أن يجري تسريع وتيرة زيادة أسعار باقي المنتجات لإنهاء أزمة نواقص الأدوية في السوق.

هل تُحل "أزمة النواقص"؟

صندوق النقد وأزمة الأدوية قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مستشار غرفة صناعة الدواء محمد البهي، إن "مراجعة أسعار الأدوية يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن".

وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "حل المشكلة الراهنة سيكون على مراحل وليس مرة واحدة حتى لا يمثل ذلك عبئا على المواطن، والشركات وغرفة صناعة الدواء وافقت على هذه الحلول لأنها لا تريد الضغط على المريض".

وتوقع البهي انتهاء أزمة نقص الأصناف الدوائية في مصر خلال 3 أشهر بحد أقصى، بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة.

تصريحات مدبولي

انتهاء أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات

نعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب

استغلال الأصول لا يعنى بيعها ونعمل للاستفادة منها

نحتاج لـ 250 مليون دولار شهريًا للأدوية

علاقتنا مع صندوق النقد جيدة ويوم 29 سيتم عرض الموضوع الخاص بمصر

إعلان قرارات مهمة الفترة المقبلة لحل أى عقبات تواجه المستثمرين