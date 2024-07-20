مصدر لـ القاهرة الإخبارية: لا صحة لما يتداول عن استخدام نتنياهو مطار العريش

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إنه لا صحة شكلا و موضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإخبارية، حول استخدام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مطار العريش، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أن وسائل الاعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة. وتابع المصدر، أن مصر تجدد تأكيدها لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة.

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