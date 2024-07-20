فيفي عبده تخطف الانظار بأحدث ظهور لها من الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وظهرت فيفي عبده وهي تتنزه في الساحل الشمالي بعد غياب طويل معلقة:'صباح الفل من الساحل الشمالي.

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن التبرع بأموال بيع جلابيتها بمسرحية حزمني يا لصالح مركز “راشد لأصحاب الهمم”، بعد بيعها بمبلغ 100 ألف دولار، ما يعادل 4 ملايين و792 ألفًا و380 جنيهًا تقريبًا، وعلقت قائلة: "5 أيوة بقا ويلا بقا".

ومن جانبه حرص عدد من نجوم الفن، على الحضور في حفل مركز راشد لأصحاب الهمم، الذي أقيم بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، والذي يهدف إلى تقديم خدمات ذات معايير وتوقعات عالية، للطلبة المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يواجهون تحديات، وتنمية الوعي والفهم لقضايا الإعاقة في دول الخليج، كما يشجع الدمج التعليمي والاجتماعي، ويعمل المركز على تشكيل مستقبل أصحاب الهمم من خلال تقديم أفضل خدمات تعليمية وعلاجية متكاملة.