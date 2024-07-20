عاجل- بعد أنباء عن رجوعها إلى حسام حبيب.. شقيق شيرين عبد الوهاب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد أنباء عن رجوعها الى حسام حبيب.. شقيق شيرين عبد الوهاب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

بعد أنباء عن رجوعها إلى حسام حبيب.. شقيق شيرين عبد الوهاب: "حسبي الله ونعم الوكيل".. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب، بعد أزمة انفصالهما الأخيرة التي شهدت اتهامات متبادلة بينهما.

منشور شقيق الفنانة شيرين

وجاءت هذه الأنباء بعد منشور على فيسبوك من شقيق شيرين، محمد عبد الوهاب، عبّر فيه عن استيائه من تصرفات شقيقته، وكتب "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم أني بلغت، اللهم فـ أشهد، أني عملت اللي عليا وأنت شاهد؟؟ لا يغير الله ما بقوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم."

وقد أثار هذا المنشور موجة من التكهنات حول عودة شيرين لحسام حبيب، خاصة بعد تصالحها مع شقيقها مؤخرًا، بعد رفعها دعوى قضائية ضده.

لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من شيرين أو حسام حبيب بشأن هذه الشائعات، ما جعل البعض يتساءل عن صحة هذه الأنباء.

شيرين تخضع للعلاج

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد خضعت مؤخرًا لكورس علاجي في أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها لأزمة صحية إثر واقعة شجار مع حسام حبيب، قبل أن تعود إلى منزلها مع عائلتها.

وتأتي هذه الشائعات في الوقت الذي يستعد فيه مهرجان العلمين السينمائي الدولي لانطلاق دورته الثالثة، وسط ترقب لظهور شيرين على مسرح المهرجان، خاصة بعد دعوة الناقد الفني طارق الشناوي لها للمشاركة.