الرياضة

عبدالناصر زيدان: الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر سيتي في عدة جوانب

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان بأن النادي الأهلي المصري يتفوق على برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في عدة جوانب مهمة.

عبدالناصر زيدان: الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر سيتي في عدة جوانب

وقال زيدان، خلال تصريحاته في برنامجه "ملعب الشمس" على قناة "الشمس"، إن الأهلي هو النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك عدة فروع داخل دولته.

وأشار زيدان إلى أن الأهلي يُعتبر مؤسسة قوية وله مبادئ ثابتة طوال تاريخه، مما يميزه عن العديد من الأندية العالمية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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