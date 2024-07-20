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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان بأن النادي الأهلي المصري يتفوق على برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في عدة جوانب مهمة.

عبدالناصر زيدان: الأهلي يتفوق على برشلونة ومانشستر سيتي في عدة جوانب

وقال زيدان، خلال تصريحاته في برنامجه "ملعب الشمس" على قناة "الشمس"، إن الأهلي هو النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك عدة فروع داخل دولته.

وأشار زيدان إلى أن الأهلي يُعتبر مؤسسة قوية وله مبادئ ثابتة طوال تاريخه، مما يميزه عن العديد من الأندية العالمية.

