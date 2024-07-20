نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينشر بعد 12 صباحا.... اليوم طلاب الشعبة الرياضية يؤدون امتحان الديناميكا في ختام مارثون الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تختتم امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، اليوم السبت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.



نسب نجاح مواد الثانوية العامة 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين الماضي، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبا وطالبة بنسبة ٢.٢٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبا وطالبة.