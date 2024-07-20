تعرف على تفاصيل شخصية هاني عادل في مسلسل سراب

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الفنان هاني عادل تصوير مسلسل سراب في الوقت الحالي، وهو بطولة خالد النبوي ومجموعة من النجوم ويدور حول الخيانة الزوجية.



تفاصيل شخصية هاني عادل



ويجسد هاني عادل خلال أحداث المسلسل شخص يقوم باختتطاف ابن النبوي، في العمل ويطلب منه فلوس كي يعيد له ابنه، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة 10 حلقات وسوف يتم عرضه عبر منصة TOD الرقمية.

تفاصيل مسلسل سراب



وتدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب والتضحية وهو من بطولة خالد النبوي، إسماعيل شرف، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي، اللبنانية دياموند بو عبود، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

آخر أعمال هاني عادل

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "جميلة " وتدور أحداثه حول جميلة المحامية ورئيسة النيابة الإدارية التي تعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد واسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبيها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط، ثم تتوالى الأحداث

أبطال مسلسل جميلة



وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة النجمة ريهام حجاج، ونخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر على ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامى، ورحاب حسين.