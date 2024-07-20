الإعلام الكويتية: ضرورة الالتزام بالمصداقية فى نشر ما يتعلق بالخلل التقنى العالمى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 08:25 صباحاً - دعا الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات فى وزارة الإعلام الكويتية لافى السبيعى وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة الالتزام بالمصداقية ومعايير النشر فى كل ما تنشره عما يحدث من خلل فى أنظمة التشغيل الإلكترونية على مستوى العالم على مواقعها أو صفحاتها على منصات التواصل من مواد مقروءة أو مسموعة أو مرئية.

وقال السبيعى ، فى تصريح مساء اليوم الجمعة ، إن لجوء بعض المواقع الإخبارية لنقل معلومات مغلوطة من مصادر داخلية وخارجية بشأن الخلل الذى حدث فى أنظمة تشغيل المؤسسات والشركات فى العالم يحملها المسؤولية عن أى تبعات له ، مبينا أنه تم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات فى حق من سيخالف ذلك مستقبلا ، وأكد أن وزارة الإعلام تتابع عن كثب من خلال أجهزتها كل ما تتداوله وسائل الإعلام عن الحدث وتأثيره فى اقتصاد الكويت وأمنها واستقرارها.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع الأمر ، مؤكدا ضرورة أن تتقيد كل المواقع والمنصات الإخبارية بما يصدر عن الجهات الرسمية المعنية للحيلولة دون إحداث تشويش على عملها وسلامة إجراءاتها.

وأشاد السبيعى بوسائل الإعلام الملتزمة بالمهنية والموضوعية العالية والحريصة على اتباع القانون والنظم واللوائح المعمول بها والتى تضع مصلحة الوطن والمواطن والاستقرار المجتمعى فوق كل اعتبار.