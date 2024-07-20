احتفال سفارة جمهورية مصر العربية في جواتيمالا بالعيد الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 10:32 صباحاً - أقام السفير يسري خليل سفير جمهورية مصر العربية لدى جواتيمالا احتفالا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة بحضور عدد من كبار المسئولين ورجال الدولة، ورجال الأعمال، وأعضاء الجالية، وممثلي بعض شركات السياحة، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جواتيمالا.

وفى الكلمة التي ألقاها سيادته، أبرز السفير يسري خليل التحولات الهائلة التي جاءت بها ثورة يوليو داخليا وخارجيا وتحويل مصر لشريك نشط وذو مصداقية على المستويات الإقليمية والدولية، وركيزة للاستقرار والأمن في محيطها، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر حالياً في تهدئة الصراعات في المنطقة، والدور الإنساني الرائد في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسلط السفير يسري خليل الضوء كذلك على مواكبة احتفالات مصر بعيد الثورة العام الجاري مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة لفخامة رئيس الجمهورية، واستكمال الطفرة التي تشهدها البلاد في مجالات تطوير البنية التحتية والرقمية، وتغيير الخريطة العمرانية لمصر، وزيادة الرقعة الزراعية بشكل غير مسبوق، وما يمثله ذلك من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وختاماً، أكد السفير المصري كذلك على العلاقات الودية التي تجمع كل من مصر وجواتيمالا (دولة الإقامة) وهندوراس والسلفادور (تمثيل غير مقيم)، والتنسيق الدائم مع هذه الدول في المحافل الدولية في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على اهتمام الدول المذكورة بتعزيز علاقاتها مع مصر وكذا انفتاحها على العلاقات مع المنطقة العربية بشكل عام، معربا عن ثقته في استمرار هذه العلاقات المتميزة التي طالما جمعت مصر مع دول منطقة أمريكا الوسطى.