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تموين الجيزة: ضبط 343 جركن زيت سيارت بمخزن دون رخصة أو فواتير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تموين الجيزة: ضبط 343 جركن زيت سيارت بمخزن دون رخصة أو فواتير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت مديرية التموين بالجيزة، عدة حملات مسائية وصباحية برئاسة هالة غريب سيد منور مدير المديرية، بالاشتراك مع مديري ورؤساء الأقسام الرقابية، وبالتنسيق مع الادارات الخارجية، للمرور على كافة الأنشطة التموينية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود في عدة مناطق وهي امبابة، المنيرة، الوراق، ومنشأة القناطر.

وذلك في ضوء توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، وتعليمات هالة غريب سيد وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين الجيزة للمرور علي الأنشطة التموينية والتجارية.

وأسفرت الحملات عن الآتي:-

١- ضبط ٣٤٣ جركن زيت سيارت مختلفه الانواع بإحدى المخازن دون رخصة أو فواتير  وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب المخزن وتم التحفظ على الكميات على سبيل الامانة لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

٢ - ضبط عدة مخالفات على مستوى المحافظة بياناتهم كالاتي:-
- تحرير محضر لمحطة بنزين لعدم انتظام  سجل ٢١ بترول. 
- تحرير عدد ١٠ محاضر عدم اعلان عن الاسعار. 
- تحرير عدد ٩ محاضر بعدم وجود شهاده صحية.
- تحرير عدد ٤ محاضر لعدم وجود رخصة مزالة نشاط.

أما في مجال المخابز تم المرور علي عدة مناطق بحملة صباحية وأسفر المرور على الاتي:-

- ضبط ٤٧٦ شيكارة دقيق بلدي تصرف مدعم نسبة استخراج ٨٧.٥٪؜في احدى المطاحن القطاع الخاص التابعة للدولة.

- ضبط بطاقات تموينية مجمعه في احدى المخابز البلدية بالبدرشين عددهم ٨١٧ بطاقة وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على البطاقات لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

- ضبط بطاقات ذكيه في احدى المخابز بمنطقة منشأة القناطر قرية المنصورية عددهم ٧٢ بطاقة تموينية.

- تحرير تقارير مخالفة انتهاء انتاج بعدد ٣ بالمخابز البلدية 
- تحرير ٢٠ مخالفة نقص وزن.

- تحرير ٢٠ مخالفة مواصفات.
- تحرير ٢١ مخالفة غلق اثناء المواعيد العمل الرسمية. 
- تحرير ٧ محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

- ⁠تم تحرير عدد ٧ تقارير عدم نظافة.

- تحرير مخالفات ٢ قائمة.
- تحرير محاضر شهادة صحية بعدد اتنين مخالفة شهادة صحية.

- تحرير محاضر بيع بأذيد بعدد ٢.
- ⁠تم تحرير عدد ٢ تقرير عدم إعطاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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