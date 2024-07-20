نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماينز الألماني يستهدف ضم مهاجم بايرن ميونخ السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن ماينز الألماني يرغب في ضم المهاجم الدولي الكاميروني تشوبو مواتينج في الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فابريزيو أن النادي الألماني تواصل مع وكيل اللاعب الكاميروني لإقناعه بالانضمام إلي صفوف الفريق في بداية الموسم الجديد.

وأضاف أن تشوبو موتينج يدرس حاليًا مع وكيله العديد من العروض المقدمة لضمه في الميركاتو الحالي.

ماينز يرغب في ضم تشوبو موتينج

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ الألماني أعلن مع نهاية الموسم الماضي رحيل مهاجمه الكاميروني، بعد نهاية عقده مع الفريق.

وانتقل موتينج البالغ من العمر 35 إلي صفوف البافاري عام 2020 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وشارك مع بايرن ميونخ في 122 مباراة منذ إنضمامه إلي صفوف الفريق، أحرز خلالهم 38 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

