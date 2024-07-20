نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول مفاجآت ليفربول.. سلوت يفاجئ محمد صلاح بقرار غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هزيمة بعيد عن الأعين أمام نظيره بريستون نورث إيند وديا، بهدف دون رد، استعدادا للموسم القادم.

وشهدت المباراة العديد من المفاجأت مثل ارتداء النجم الدولي المصري محمد صلاح، شارة قيادة الريدز لأول مرة.

- سلوت يفاجئ صلاح

وجاءت المفاجأة الثانية في المباراة هي لعب صلاح في مركز المهاجم الصريح، وهو ليس كالمعتاد بالنسبة له، حيث يهوى صلاح اللعب كجناح هجومي وليس لاعب في مركز (9).

وأكد الصحفي البريطاني لويس ستيل، التابع لصحيفة ديلي ميل، أن من الممكن أن يكون ظهور صلاح في هذا المركز بسبب عدم وجود مهاجم صريح في قائمة الفريق الآن، بسبب إراحة الأوروجواياني داروين نونيز بعد المشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا.

ويخطط المدرب الجديد أرني سلوت ارني سلوت، في استغلال قدرات وسرعات محمد صلاح في الموسم، وقد تكون المفاجأة هي تغيير مركز اللاعب في بعض المباريات.