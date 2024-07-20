نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عراقي يطلق النار في مبنى للشرطة بأرمينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ناريك سركيسيان متحدث الداخلية الأرمينية أن مواطنا أجنبيا أطلق الرصاص الليلة الماضية في أحد مراكز الشرطة بمنطقة كوتايك وسط أرمينيا.

وقال: "تم استدعاء مواطن أجنبي إلى قسم شرطة كوتايك، وخلال وجوده في مقر الشرطة انتزع بندقية أحد رجال الأمن وفتح النار منها، ما أدى لإصابته واثنين من الشرطة".

وأشار إلى أن إدارة الأمن الداخلي ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية بدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم يكشف المتحدث جنسية المهاجم، لكن وكالة "سبوتنيك أرمينيا" أكدت أنه مواطن عراقي.