نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم: كريم بامبو، ياو أنور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، أحمد مدبولى، موسى فراوى، ابراهيم حسن، جريندو.