مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سارى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، مساء اليوم السبت.

يلعب الاتحاد السكندري أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي أمام البنك الأهلي

جاء تشكيل الاتحاد السكندري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، سيف تقا،محمود شبانه، كريم الديب

خط الوسط: خالد الغندور، فرانك الان، عمر الوحش، مورو ساليفو، أحمد عادل ميسى

خط الهجوم: مابولولو

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في المركز العاشر بينما يأتى البنك الأهلى فى المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة.